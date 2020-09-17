Ещё 5,7 тысячи случаев COVID-19 подтвердились в России
За минувшие сутки в России диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился ещё у 5762 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, показатель ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом продолжает расти и уже вернулся к уровню конца июля.
Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (730) и Санкт-Петербурге (211), а также в Московской области (177), Ростовской области (171) и Нижегородской области (166).
Из 1 миллиона 85 тысяч заразившихся COVID-19 с начала пандемии коронавируса в России выздоровели уже почти 896 тысяч пациентов, из которых 5,7 тысячи – за прошедшие сутки, уточняет RT.
За весь период зафиксирован 19061 летальный исход.
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1,1 млн+5 762 / сут.
Умерли
19 061+144 / сут.
Выздоровели
896 тыс.+5 754 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru