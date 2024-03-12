Электричка задавила мужчину на станции «Бескудниково» в Москве
12 марта 202417:23
Мужчина погиб под колёсами электропоезда в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО.
В сообщении уточняется, что трагедия произошла на станции «Бескудниково».
«Электропоездом сообщением «Москва - Дмитров» Савёловского направления МЖД смертельно травмирован мужчина», - заявили в транспортной полиции.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.
Ранее в Бурятии на станции Танхой Кабанского района грузовой поезд насмерть сбил трёхлетнего ребёнка, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru