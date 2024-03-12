Электричка задавила мужчину на станции «Бескудниково» в Москве

Мужчина погиб под колёсами электропоезда в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В результате поножовщины в подмосковной электричке погиб мужчина

В сообщении уточняется, что трагедия произошла на станции «Бескудниково».

«Электропоездом сообщением «Москва - Дмитров» Савёловского направления МЖД смертельно травмирован мужчина», - заявили в транспортной полиции.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее в Бурятии на станции Танхой Кабанского района грузовой поезд насмерть сбил трёхлетнего ребёнка, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеМоскваПоездаЭлектрички

Горячие новости

Все новости

партнеры