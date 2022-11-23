Экстренные службы назвали причину пожара в резиденции посла Алжира в Москве
Замыкание в электропроводке могло стать причиной пожара в здании резиденции посла Алжира в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«По предварительным данным, замыкание в электропроводке стало причиной пожара в здании резиденции посла Алжира», — отметил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что на улице Спиридоновка загорелась резиденция алжирского посла. Пожарные установили, что огонь вспыхнул на втором этаже трехэтажного административного здания старой постройки. Возгорание потушили, никто не пострадал.
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