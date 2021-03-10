Эксперты рассказали о новой версии крушения пропавшего малазийского Boeing
Эксперты рассматривают новую версию крушения самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал в марте 2014 года при выполнении рейса MH370, пишет The Mirror.
После изучения снимков обломка спойлера крыла лайнера, найденного у побережья Южной Африки в августе 2020 года и, предположительно, принадлежащего малазийскому Boeing, специалисты не исключают, что Boeing 777-200 мог упасть в море в результате «неконтролируемого скоростного пикирования».
Как предполагается, обломки лайнера находятся на дне океана в почти двух тысячах километрах от мыса Луин, крайней юго-западной точки Австралии.
Год назад бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что малазийские власти изначально были уверены, что пилот пропавшего в 2014 году рейса MH370 покончил с собой, унеся также жизни сотен ни в чем не повинных людей.
Напомним, что 8 марта 2014 года Boeing 777-200 рейса MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин авиакомпании Malaysia Airlines пропал с экранов радаров. На борту воздушного судна находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Лайнер исчез над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта. Большую часть обломков самолета до сих пор не удалось обнаружить.
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