Эксперты рассказали о новой версии крушения пропавшего малазийского Boeing

Как предполагается, обломки лайнера находятся на дне океана в почти двух тысячах километрах от мыса Луин, крайней юго-западной точки Австралии.

Год назад бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что малазийские власти изначально были уверены, что пилот пропавшего в 2014 году рейса MH370 покончил с собой, унеся также жизни сотен ни в чем не повинных людей.

Напомним, что 8 марта 2014 года Boeing 777-200 рейса MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин авиакомпании Malaysia Airlines пропал с экранов радаров. На борту воздушного судна находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Лайнер исчез над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта. Большую часть обломков самолета до сих пор не удалось обнаружить.

