В Австралии заявили, что пилот пропавшего шесть лет назад рейса MH370 покончил с собой
Бывший премьер-министр Австралии Тони Аббот заявил, что малазийские власти изначально были уверены, что пилот пропавшего в 2014 году рейса MH370 покончил с собой, унеся также жизни сотен ни в чем не повинных людей. Об этом пишет Life со ссылкой на телеканал Sky News Australia.
«Я хочу сказать с предельной ясностью, что на самых высоких уровнях было понимание того, что пилот почти наверняка совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей», — заявил Аббот.
Напомним, что 8 марта 2014 года Boeing 777-200 рейса MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин авиакомпании Malaysia Airlines пропал с экранов радаров. На борту воздушного судна находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Лайнер исчез над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта. Большую часть обломков самолета до сих пор не удалось обнаружить.
Ранее выдвигалось предположение, что пропавший самолет мог быть угнан. Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в эфире НСН призвал не принимать на веру каждое новое предположение о причинах гибели малазийского Boeing 777 и потребовал логичных доказательств новой версии. При этом эксперт не исключил фактор случайности.
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