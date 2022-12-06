Число жертв взрыва газа в Нижневартовске выросло до десяти
Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до десяти. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Югре.
Взрыв газ в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске прогремел 4 декабря, напоминает «Свободная пресса». В результате частично обрушились перекрытия двух этажей в одном из подъездов. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, пишет RT.
После инцидента в Нижневартовске был введен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
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