Число жертв взрыва газа в Нижневартовске выросло до десяти

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до десяти. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Югре.

Опять газ: Взрывы в жилых домах Нижневартовска и Ярославля привели к жертвам

Взрыв газ в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске прогремел 4 декабря, напоминает «Свободная пресса». В результате частично обрушились перекрытия двух этажей в одном из подъездов. По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона, пишет RT.

После инцидента в Нижневартовске был введен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеРегионыВзрыв Газа
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