Экс-замдиректора «Спецстроя» получил 13,5 лет за взяточничество
Бабушкинский суд Москвы приговорил к 13,5 годам лишения свободы бывшего замглавы "Спецстроя России" Александра Мордовца за получение взятки и злоупотребление полномочиями, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отбывать наказние Мордовец будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере трехкратной суммы полученных денег, что составляет 97 144 710 рублей. Он также на шесть лет лишен права работать госслужбе, а также воинского звания "полковник запаса".
Второй фигурант данного дела Олег Щуров, который являлся директором ООО "Строймонолит-14", также получил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По данным следствия, Щуров передал Мордовцу около 32 миллионов рублей, чтобы заключить контракт на строительство на космодроме"Восточный".
Строительство не было завершено. Ущерб, нанесенный государству, оценен в сумму 120 миллионов рублей.
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