Экс-участника «Дома-2» отправили под домашний арест по подозрению в разбое

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова по факту разбоя, фигурант отправлен под домашний арест. Об этом сообщило издание StarHit со ссылкой на адвоката Гобозова Магамеда Исмаилова.

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Юрист отказался оглашать подробности дела, мотивировав это тайной следствия, но отметил, что у его доверителя не было намерения совершить преступление.

Адвокат добавил, что с его подзащитным все в порядке, рядом с Гобозевым находится его супруга. Расследованием дела занимается следственный отдел по Пятигорску.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова попала с детьми в аварию. Девушка снимала видео за рулем, рассказывая о предстоящих выходных в деревне Смоленской области и показывая темную дорогу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Домашний АрестУголовное ДелоПроисшествия"Дом-2"

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