Экс-участника «Дома-2» отправили под домашний арест по подозрению в разбое
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против экс-участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова по факту разбоя, фигурант отправлен под домашний арест. Об этом сообщило издание StarHit со ссылкой на адвоката Гобозова Магамеда Исмаилова.
Юрист отказался оглашать подробности дела, мотивировав это тайной следствия, но отметил, что у его доверителя не было намерения совершить преступление.
Адвокат добавил, что с его подзащитным все в порядке, рядом с Гобозевым находится его супруга. Расследованием дела занимается следственный отдел по Пятигорску.
Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова попала с детьми в аварию. Девушка снимала видео за рулем, рассказывая о предстоящих выходных в деревне Смоленской области и показывая темную дорогу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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