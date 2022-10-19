Экс-игрок ЛФК «Локомотив» выпал из окна и разбился насмерть

Бывший игрок любительского футбольного клуба «Локомотив» Максим Артемов упал с 17-го этажа в центре Москвы, пишут «Известия».

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Сообщается, что трагедия произошла на улице Госпитальный Вал в Басманном районе столицы. Тело спортсмена было обнаружено на козырьке подъезда многоэтажного дома.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерь 26-летнего мужчины. Правоохранители начали проверку.

Ранее игрок клуба «Гармония» Константин Моруги умер во время матча любительской хоккейной лиги в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com
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