Прощай, Коби! Соцсети отреагировали на смерть легендарного баскетболиста

Не стало звезды американского и мирового баскетбола. В авиакатастрофе разбился один из самых талантливых и популярных игроков Коби Брайнт.

Ему был 41 год, вместе с ним в вертолете, который потерпел крушение, была его 13-летняя дочь Джианна Мария. Они летели на матч, дочь пошла по стопам отца и стал баскетболисткой, Коби ее как раз и тренировал.

Брайнт был счастливо женат вот уже почти 19 лет на Ванессе Лэйн Брайнт, в семье подрастали четыре дочери: Джианн Мария, Наталья, Бьянка и Капри.

Его называли «Черной пумой» за невероятно высокий и мягкий прыжок. Пока игроки меняли один клуб на другой, он выступал всю свою 20-летнюю карьеру только за «Лос-Анджелес Лейкерс». За это время выиграл пять чемпионских титулов, 18 раз принимал участие в «Матче всех звёзд», 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА.

Брайнта часто сравнивали со звездой 90-ых Майклом Джорданом. Они пришел ему на смену и на долгие 20 лет завоевал сердца поклонников «лучшей игры с мячом». Он вышел в последний раз на паркет в 2016-м, набрав в своем прощальном матче с «Ютой» 60 очков.

Соцсети взорвалась тысячами сообщений и твитов после извести о трагической гибели игрока. Кто-то вспоминает о своей встрече с Коби, кто-то благодарит за то, что тот помочь им двигаться к своей мечте…

Соболезнования выразили все: от президента Трампа до Александра Овечкина, от Шакилл О’Нила до Неймара.