Прощай, Коби! Соцсети отреагировали на смерть легендарного баскетболиста
НСН вспоминает самые яркие моменты спортивной биографии знаменитого баскетболиста, разбившегося в авиакатастрофе, и публикует твитты в честь Коби Брайнта.
Не стало звезды американского и мирового баскетбола. В авиакатастрофе разбился один из самых талантливых и популярных игроков Коби Брайнт.
Ему был 41 год, вместе с ним в вертолете, который потерпел крушение, была его 13-летняя дочь Джианна Мария. Они летели на матч, дочь пошла по стопам отца и стал баскетболисткой, Коби ее как раз и тренировал.
Брайнт был счастливо женат вот уже почти 19 лет на Ванессе Лэйн Брайнт, в семье подрастали четыре дочери: Джианн Мария, Наталья, Бьянка и Капри.
Его называли «Черной пумой» за невероятно высокий и мягкий прыжок. Пока игроки меняли один клуб на другой, он выступал всю свою 20-летнюю карьеру только за «Лос-Анджелес Лейкерс». За это время выиграл пять чемпионских титулов, 18 раз принимал участие в «Матче всех звёзд», 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА.
Брайнта часто сравнивали со звездой 90-ых Майклом Джорданом. Они пришел ему на смену и на долгие 20 лет завоевал сердца поклонников «лучшей игры с мячом». Он вышел в последний раз на паркет в 2016-м, набрав в своем прощальном матче с «Ютой» 60 очков.
Соцсети взорвалась тысячами сообщений и твитов после извести о трагической гибели игрока. Кто-то вспоминает о своей встрече с Коби, кто-то благодарит за то, что тот помочь им двигаться к своей мечте…
Соболезнования выразили все: от президента Трампа до Александра Овечкина, от Шакилл О’Нила до Неймара.
Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020
There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1— SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020
Neymar dedicated his goal to Kobe Bryant 🙏🏽 #RIPMAMBA pic.twitter.com/Gn3jZR7mP8— Troll Football (@TrollFootball) January 26, 2020
Capitals' Captain Alex Ovechkin on the passing of Kobe Bryant pic.twitter.com/ojeLVkg2Hc— Washington Capitals (@Capitals) January 26, 2020
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