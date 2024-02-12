Экс-директору холдинга Собчак дали 7,5 лет колонии
Хамовнический суд Москвы дал 7,5 лет колонии строгого режима бывшему коммерческому директору холдинга Ксении Собчак «Осторожно медиа» Кириллу Суханову, который признан виновным в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - огласил решение судья.
Экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев получили по семь лет тюрьмы.
Фигуранты вину не признали. Они заявляли, что за удаление скандального поста с упоминанием Чемезова обсуждалась сумма в 800 тысяч рублей, а десять миллионов касались контракта на модерацию публикаций, в которых присутствовало имя политика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru