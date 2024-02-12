Экс-директору холдинга Собчак дали 7,5 лет колонии

«Назначить наказание Суханову Кириллу Николаевичу 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», - огласил решение судья.

Экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев получили по семь лет тюрьмы.

Фигуранты вину не признали. Они заявляли, что за удаление скандального поста с упоминанием Чемезова обсуждалась сумма в 800 тысяч рублей, а десять миллионов касались контракта на модерацию публикаций, в которых присутствовало имя политика.