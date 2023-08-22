Екатеринбургский чиновник запустил беспилотник и попытался скрыться от полиции
Россиянин запустил беспилотник в Екатеринбурге и попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
Отмечается, что наряд полиции вызвали жители района. Нарушители не смог далеко уехать из-за пробок. Выяснилось, что дрон запускал глава управления капитального строительства Екатеринбурга. По словам чиновника, он пытался снять стройку с воздуха, но из-за неисправности рабочего дрона вынужден был воспользоваться личным беспилотником.
В свою очередь портал Ura.ru отправлял запрос в местное управление МВД, но не получил сведений о санкциях, которые применили к чиновнику.
Ранее пресс-служба администрации Свердловской области сообщала, что правительство региона ввело запрет на использование беспилотников за исключением дронов, применяемых органами госвласти и подведомственными им учреждениями, а также федеральными органами и органами местного самоуправления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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