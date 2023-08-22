Екатеринбургский чиновник запустил беспилотник и попытался скрыться от полиции

Отмечается, что наряд полиции вызвали жители района. Нарушители не смог далеко уехать из-за пробок. Выяснилось, что дрон запускал глава управления капитального строительства Екатеринбурга. По словам чиновника, он пытался снять стройку с воздуха, но из-за неисправности рабочего дрона вынужден был воспользоваться личным беспилотником.

В свою очередь портал Ura.ru отправлял запрос в местное управление МВД, но не получил сведений о санкциях, которые применили к чиновнику.

Ранее пресс-служба администрации Свердловской области сообщала, что правительство региона ввело запрет на использование беспилотников за исключением дронов, применяемых органами госвласти и подведомственными им учреждениями, а также федеральными органами и органами местного самоуправления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

