Двух жителей Казани задержали по подозрению в финансировании террористов

Сотрудники ФСБ и МВД задержали двух жителей Казани по подозрению финансировании террористической деятельности. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на управление спецслужбы по Республике Татарстан.

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По данным ведомства, задержанные регулярно пересылали деньги на банковские карты, используемые участниками запрещенных в России международных террористических организаций «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам».

«В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в региональном управлении ФСБ.

Правоохранители возбудили в отношении задержанных уголовные дела о содействии террористической деятельности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмКазаньТатарстанФСБ
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