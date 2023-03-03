Двух жителей Казани задержали по подозрению в финансировании террористов
Сотрудники ФСБ и МВД задержали двух жителей Казани по подозрению финансировании террористической деятельности. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на управление спецслужбы по Республике Татарстан.
По данным ведомства, задержанные регулярно пересылали деньги на банковские карты, используемые участниками запрещенных в России международных террористических организаций «Исламское государство» и «Хайат Тахрир аш-Шам».
«В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — отметили в региональном управлении ФСБ.
Правоохранители возбудили в отношении задержанных уголовные дела о содействии террористической деятельности.
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