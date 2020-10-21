Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Иркутской области

В сообщении отмечается, что накануне сотрудники колонии не обнаружили Николая Лиханова 1993 года рождения и Анатолия Сентякова 1995 года рождения. Оба осуждены за кражи и мошенничество.

В настоящее время сбежавших разыскивают правоохранительные органы, пишут «Известия».

Шестеро заключённых колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через подкоп на территории цеха, сообщает RT. Они были пойманы, им предъявлено обвинение по факту побега.

