Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Иркутской области

Двое заключенных убежали из колонии-поселения при исправительной колонии №15 в Иркутской области. Об этом проинформировала пресс-служба регионального ФСИН.

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В сообщении отмечается, что накануне сотрудники колонии не обнаружили Николая Лиханова 1993 года рождения и Анатолия Сентякова 1995 года рождения. Оба осуждены за кражи и мошенничество.

В настоящее время сбежавших разыскивают правоохранительные органы, пишут «Известия».

Шестеро заключённых колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через подкоп на территории цеха, сообщает RT. Они были пойманы, им предъявлено обвинение по факту побега.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ФСИНКолонияИркутская Область
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