Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Иркутской области
Двое заключенных убежали из колонии-поселения при исправительной колонии №15 в Иркутской области. Об этом проинформировала пресс-служба регионального ФСИН.
В сообщении отмечается, что накануне сотрудники колонии не обнаружили Николая Лиханова 1993 года рождения и Анатолия Сентякова 1995 года рождения. Оба осуждены за кражи и мошенничество.
В настоящее время сбежавших разыскивают правоохранительные органы, пишут «Известия».
Шестеро заключённых колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы 22 сентября выбрались из исправительного учреждения через подкоп на территории цеха, сообщает RT. Они были пойманы, им предъявлено обвинение по факту побега.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+16 319 / сут.
Умерли
24 635+269 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+9 704 / сут.
- В Азербайджане заявили об обстреле со стороны Армении
- CNN заявила о подготовке России к испытанию ракеты «Буревестник»
- Новые технологии приведут к сокращению 85 млн рабочих мест в мире
- В РПЦ рассказали о востребованности причастия для больных COVID-19
- Двое заключенных сбежали из колонии-поселения в Иркутской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru