Двое россиян напали на фельдшера скорой помощи в подмосковном Солнечногорске

Сотрудники правоохранительных органов задержали напавших на фельдшера скорой помощи двоих мужчин 1982 и 1985 годов рождения в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

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Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Следствие полагает, что преступление было совершено 28 января, мотива у нападавших не было. Фельдшер получил многочисленные телесные повреждения.

Уточняется, что бригада скорой помощи прибыла в поселок Андреевка на вызов к местной жительнице, где на медработника и напали задержанные.

Ранее нетрезвый житель Москвы напал на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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