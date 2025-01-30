Двое россиян напали на фельдшера скорой помощи в подмосковном Солнечногорске

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Следствие полагает, что преступление было совершено 28 января, мотива у нападавших не было. Фельдшер получил многочисленные телесные повреждения.

Уточняется, что бригада скорой помощи прибыла в поселок Андреевка на вызов к местной жительнице, где на медработника и напали задержанные.

Ранее нетрезвый житель Москвы напал на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

