Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы после падения БПЛА восстановлено

Ранее Хрусталёва сообщала, что ночью над территорией аэропорта «Домодедово» был сбит БПЛА Украины. Его обломки упали на Каширское шоссе, в связи чем движение на участке было перекрыто.

Она уточнила, что в данный момент экстренные службы закончили работу на месте падения беспилотника.

Утром 10 сентября Минобороны РФ сообщило, что над Подмосковьем и регионами России было сбито 144 украинских беспилотника. Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» в связи с атакой временно прекращали прием и отправку самолетов , передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

