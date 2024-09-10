Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы после падения БПЛА восстановлено

Движение по Каширскому шоссе в сторону столицы, перекрытое из-за падения на дорогу обломков сбитого беспилотника ВСУ, восстановлено, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталёва в своем Telegram-канале.

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Ранее Хрусталёва сообщала, что ночью над территорией аэропорта «Домодедово» был сбит БПЛА Украины. Его обломки упали на Каширское шоссе, в связи чем движение на участке было перекрыто.

Она уточнила, что в данный момент экстренные службы закончили работу на месте падения беспилотника.

Утром 10 сентября Минобороны РФ сообщило, что над Подмосковьем и регионами России было сбито 144 украинских беспилотника. Аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» в связи с атакой временно прекращали прием и отправку самолетов , передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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