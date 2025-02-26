Два вагона сошли с рельсов в Подмосковье
26 февраля 202516:51
Два пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов возле станции «Латышская» под Наро-Фоминском в Московской области, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.
В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Специалистам предстоит оценить ущерб от инцидента. Следователи провели осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств произошедшего.
Ранее в Хабаровском крае сошли с рельсов 39 полувагонов с углем, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru