Два вагона сошли с рельсов в Подмосковье

Два пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов возле станции «Латышская» под Наро-Фоминском в Московской области, сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

В Новосибирской области платформа грузового поезда сошла с рельсов

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Специалистам предстоит оценить ущерб от инцидента. Следователи провели осмотр места происшествия. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств произошедшего.

Ранее в Хабаровском крае сошли с рельсов 39 полувагонов с углем, напоминает RT.

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ФОТО: Официальный канал Западного МСУТ СК России
ТЕГИ:Московская ОбластьВагоны

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