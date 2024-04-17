В Воронежской области затонул автомобиль с бойцами СВО из Чувашии
Автомобиль с бойцами из Чувашии, которые возвращались с территории специальной военной операции, затонул в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на чувашский Госкомитет по ГО и ЧС.
«В ходе поисковых мероприятий обнаружен автомобиль и тела двух погибших. Принимаются меры по поиску третьего пропавшего уроженца республики», — указали в ведомстве.
Как отметили в комитете, главу Чувашии Олега Николаева проинформировали о затонувшей машине. По его поручению установили контакт с семьями погибших и властями Воронежской области для оказания необходимой помощи, пишет «Свободная пресса».
В свою очередь, в правительстве Воронежской области рассказали, что 13 апреля в военную прокуратуру Воронежского гарнизона обратилась супруга военнослужащего, младшего сержанта Николаева по факту безвестного исчезновения мужа, его сослуживца рядового Иванова, а также гражданина Петрова. Известно, что военные убыли в отпуск на 15 суток и уехали из зоны СВО на автомобиле ВАЗ-21014, которым управлял Петров. По данным воронежских властей, машина с бойцами 9 апреля проезжала через реку Дон в Богучарском районе между хутором Галиевка и селом Подколодновка. Автомобиль попал в реку, не справившись с управлением.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru