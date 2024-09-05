Два теплохода столкнулись в Ростовской области

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

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Инцидент произошёл в Азове в районе Елизаветинского переката. Речь идёт о теплоходе «Phrygia» под флагом Белиза, т теплоходе «Мая», шедшим под флагом РФ.

Уточняется, что при расхождении «произошёл навал одного судна на другое». Обошлось без пострадавших и розлива нефтепродуктов, судовой ход не перекрыт.

Ранее в Мраморном море столкнулись два сухогруза, шедших с Украины и из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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