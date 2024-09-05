Два теплохода столкнулись в Ростовской области
5 сентября 202418:53
Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Инцидент произошёл в Азове в районе Елизаветинского переката. Речь идёт о теплоходе «Phrygia» под флагом Белиза, т теплоходе «Мая», шедшим под флагом РФ.
Уточняется, что при расхождении «произошёл навал одного судна на другое». Обошлось без пострадавших и розлива нефтепродуктов, судовой ход не перекрыт.
Ранее в Мраморном море столкнулись два сухогруза, шедших с Украины и из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru