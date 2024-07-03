Под Астраханью сел на мель сухогруз с серой
Сухогруз «Капитан Дривень» с 5 тысячами тонн серы сел на мель в Астраханской области, никто не пострадал. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в Наримановском районе на выходе из реки Бузан в Волгу.
«Груз - сера (5 тыс. тонн). Маршрут: Бузан — Череповец», — уточнили в МЧС.
«Капитан Дривень» принадлежит компании «Волжское пароходство». На борту находятся девять членов экипажа. В результате ЧП пострадавших нет, водотечности корпуса сухогруза и загрязнения акватории не зафиксировано.
Ранее сухогруз Lady Ayana, следовавший из России в Тунис, сел на мель в Мраморном море у берегов Стамбула, напоминает RT.
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