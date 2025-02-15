Два человека пострадали в результате стрельбы на параде в Филадельфии

Стрельба произошла в американской Филадельфии во время парада в честь празднования победы команды «Филадельфия Иглз» в финале Национальной футбольной лиги. Об этом сообщает канал CBS, ссылаясь на данные полиции.

«В двух женщин стреляли на бульваре Бена Франклина в Филадельфии... когда толпа собралась на параде в честь победы Супербоула», — указано в сообщении.

Что стало причиной стрельбы, пока не ясно. Женщины получили ранения в ногу, они обратились к медикам, состояние пострадавших стабильное.

Ранее в городе Эребру в Швеции в результате стрельбы в школе погибли около 10 человек.

