Два человека пострадали в результате стрельбы на параде в Филадельфии
Стрельба произошла в американской Филадельфии во время парада в честь празднования победы команды «Филадельфия Иглз» в финале Национальной футбольной лиги. Об этом сообщает канал CBS, ссылаясь на данные полиции.
«В двух женщин стреляли на бульваре Бена Франклина в Филадельфии... когда толпа собралась на параде в честь победы Супербоула», — указано в сообщении.
Что стало причиной стрельбы, пока не ясно. Женщины получили ранения в ногу, они обратились к медикам, состояние пострадавших стабильное.
Ранее в городе Эребру в Швеции в результате стрельбы в школе погибли около 10 человек.
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