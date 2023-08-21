Два человека пострадали в результате атаки дронами в Подмосковье

Два беспилотных летательных аппарата перехватили силы ПВО на северо-западе и западе Подмосковья утром 21 августа, обломки одного из них упали на дом в СНТ Дорожник (городской округ Истра). Об этом в своем официальном Telegram-канале заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Глава региона сообщил о двух пострадавших — мужчине, направленном в медицинское учреждение, и отказавшейся от госпитализации женщине. Кроме того, в трех домах были выбиты окна. Воробьев отметил, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы.

Ранее в Минобороны России рассказали о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев / t.me/vorobiev_live
ТЕГИ:ПроисшествияАндрей ВоробьёвПодмосковьеБеспилотникиАтака

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