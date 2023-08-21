Два человека пострадали в результате атаки дронами в Подмосковье

Глава региона сообщил о двух пострадавших — мужчине, направленном в медицинское учреждение, и отказавшейся от госпитализации женщине. Кроме того, в трех домах были выбиты окна. Воробьев отметил, что сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы.

Ранее в Минобороны России рассказали о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

