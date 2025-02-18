Два человека пострадали при обрушении перекрытий в Ульяновской области

Мужчина и женщина пострадали в результате обрушения перекрытий жилого дома в населенном пункте Чувашская Решетка (Ульяновская область). Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона.

СМИ: В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

По предварительным данным, причиной случившегося стало возгорание баллонного газа.

Прокуратурой начата проверка после инцидента, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в городе Кизел Пермского края в пятиэтажном жилом доме из-за взрыва газа обрушилась часть стены. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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