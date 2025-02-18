Два человека пострадали при обрушении перекрытий в Ульяновской области
18 февраля 202511:43
Мужчина и женщина пострадали в результате обрушения перекрытий жилого дома в населенном пункте Чувашская Решетка (Ульяновская область). Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура региона.
По предварительным данным, причиной случившегося стало возгорание баллонного газа.
Прокуратурой начата проверка после инцидента, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в городе Кизел Пермского края в пятиэтажном жилом доме из-за взрыва газа обрушилась часть стены. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru