Два человека погибли в результате взрыва под Первомайском ЛНР

Два человека погибли на территории населенного пункта Калиново-Борщеватое под Первомайском Луганской Народной Республики в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства ВСУ в воздухе, сообщил глава города Сергей Колягин.

Рогов: два взрыва прогремели в Токмаке Запорожской области

По его словам, в результате инцидента еще двое человек получили ранения.

В настоящий момент уточняются подробности случившегося.

Накануне вечером в Мариуполе прогремели не менее трех взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как позже уточнили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по городу четыре ракеты большой дальности.

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ФОТО: пресс-служба Швабе
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