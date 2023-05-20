Два человека погибли в результате взрыва под Первомайском ЛНР

По его словам, в результате инцидента еще двое человек получили ранения.

В настоящий момент уточняются подробности случившегося.

Накануне вечером в Мариуполе прогремели не менее трех взрывов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как позже уточнили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по городу четыре ракеты большой дальности.

