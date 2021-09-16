Два человека погибли в ДТП в Калужской области
16 сентября 202121:15
Два человека стали жертвами ДТП с автобусом в Калужской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в «Скорой помощи».
По данным агентства, автобус, в котором находились рабочие, столкнулся с грузовиком.
В результате пять человек были госпитализированы в Износковскую больницу.
Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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16 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru