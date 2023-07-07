Более 80 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Нью-Йорке

Инцидент произошел около семи часов вечера в районе Манхэттена. Двухэтажный туристический автобус врезался в транспорт городской сети. Оба автобуса в момент столкновения были полностью заполнены.

В результате аварии пострадал как минимум 81 человек, 18 из них госпитализировали, пишет Ura.ru. Еще 63 получившим травмы оказали помощь на месте происшествия.

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за водителя туристического автобуса: он проехал на красный сигнал светофора, отмечает телеканал 360.

