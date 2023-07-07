Более 80 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Нью-Йорке
Два автобуса столкнулись в Нью-Йорке, ранения получили более 80 человек. Об этом сообщает телеканал АВС, ссылаясь на данные пожарной службы.
Инцидент произошел около семи часов вечера в районе Манхэттена. Двухэтажный туристический автобус врезался в транспорт городской сети. Оба автобуса в момент столкновения были полностью заполнены.
В результате аварии пострадал как минимум 81 человек, 18 из них госпитализировали, пишет Ura.ru. Еще 63 получившим травмы оказали помощь на месте происшествия.
По словам очевидцев, ДТП произошло из-за водителя туристического автобуса: он проехал на красный сигнал светофора, отмечает телеканал 360.
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