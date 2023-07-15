Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае
Рейсовый автобус столкнулся с зерновозом на автодороге «Краснодар - Ейск» в Краснодарском крае, два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в субботу в 05:10 в Брюховецком районе на 91 км трассы. По предварительной информации, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.
«В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 - госпитализированы с различными травмами», — указал руководитель пресс-службы Александр Рунов.
На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Golf столкнулись в Москве на Южнобутовской улице, в результате один человек погиб, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru