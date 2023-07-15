Два человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае

Инцидент произошел в субботу в 05:10 в Брюховецком районе на 91 км трассы. По предварительной информации, водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, следовавшим из Тулы в Анапу.

«В момент происшествия в салоне общественного транспорта находился 41 человек. В результате ДТП двое пассажиров погибли, 10 - госпитализированы с различными травмами», — указал руководитель пресс-службы Александр Рунов.

На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее автомобили Volkswagen Polo и Volkswagen Golf столкнулись в Москве на Южнобутовской улице, в результате один человек погиб, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

