Два человека погибли в аварии в Челябинской области

Два человека погибли в ДТП в Челябинской области с участием грузовика. Об этом сообщает ТАСС.

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Авария произошла на трассе Челябинск - Москва. Легковой автомобиль врезался в стоящий частично на проезжей части «Камаз» с прицепом.

Водитель легкового автомобиля и один пассажир погибли на месте. Еще двое госпитализированы.

Отмечается, что «Камаз» остановился на дороге в связи с поломкой заднего моста.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Челябинская ОбластьДТП
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