Два человека погибли в аварии в Челябинской области
16 августа 202221:42
Два человека погибли в ДТП в Челябинской области с участием грузовика. Об этом сообщает ТАСС.
Авария произошла на трассе Челябинск - Москва. Легковой автомобиль врезался в стоящий частично на проезжей части «Камаз» с прицепом.
Водитель легкового автомобиля и один пассажир погибли на месте. Еще двое госпитализированы.
Отмечается, что «Камаз» остановился на дороге в связи с поломкой заднего моста.
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16 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru