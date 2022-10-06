Два автомобиля взорвались в столице в районе Москва-Сити

По другой информации, злоумышленник бросал в автомобили, что-то похожее на петарды и выкрикивал при этом антивоенные лозунги.

Как сообщили в столичной полиции, подозреваемый в поджоге двух машин уже задержан.

Ранее был задержан подозреваемый в поджоге парикмахерской под Саратовым, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

