Два автомобиля взорвались в столице в районе Москва-Сити

Две машины взорвались, а затем сгорели в Москве возле башни «Федерация» в районе Москва-Сити, сообщает ТАСС. По словам очевидцев, перед пожаром раздался звук взрыва, кроме того, рядом был замечен мужчина, который убегал с канистрой от места инцидента.

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По другой информации, злоумышленник бросал в автомобили, что-то похожее на петарды и выкрикивал при этом антивоенные лозунги.

Как сообщили в столичной полиции, подозреваемый в поджоге двух машин уже задержан.

Ранее был задержан подозреваемый в поджоге парикмахерской под Саратовым, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПолицияВзрывАвтомобилиПоджог
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