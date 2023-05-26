Дрон сбросил две взрывчатки на село в Белгородской области

Беспилотник сбросил два взрывных устройства на село Поповка Краснояружского района в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Село Новая Таволжанка в Белгородской области попало под обстрел

По его словам, одним из снарядов сдетонировал. В результате инцидента никто не пострадал.

Региональный глава добавил, что обезвреживанием второй снаряда займутся взрывотехники и оперативные службы.

Система ПВО 24 мая сбила беспилотный аппарат на подлете к Белгороду, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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