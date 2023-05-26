Дрон сбросил две взрывчатки на село в Белгородской области
26 мая 202319:20
Беспилотник сбросил два взрывных устройства на село Поповка Краснояружского района в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, одним из снарядов сдетонировал. В результате инцидента никто не пострадал.
Региональный глава добавил, что обезвреживанием второй снаряда займутся взрывотехники и оперативные службы.
Система ПВО 24 мая сбила беспилотный аппарат на подлете к Белгороду, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru