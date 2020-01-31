В МЧС опровергли взрыв в метро Санкт-Петербурга

В пресс-службе петербургского управления МЧС опровергли слухи о том, что на станции метро «Владимирская» якобы произошел взрыв.

В ведомстве подчеркнули, что «Владимирская» работает в штатном режиме, а информация о взрыве не соответствует действительности, передает РИА Новости.

Ранее информация о ЧП на «Владимирской» и пострадавших появилась в некоторых Telegram-каналах.

В свою очередь в ГУП «Петербургский метрополитен» подтвердили, что все станции метро в городе работают в обычном режиме.

