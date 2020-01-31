В МЧС опровергли взрыв в метро Санкт-Петербурга
31 января 202019:10
В пресс-службе петербургского управления МЧС опровергли слухи о том, что на станции метро «Владимирская» якобы произошел взрыв.
В ведомстве подчеркнули, что «Владимирская» работает в штатном режиме, а информация о взрыве не соответствует действительности, передает РИА Новости.
Ранее информация о ЧП на «Владимирской» и пострадавших появилась в некоторых Telegram-каналах.
В свою очередь в ГУП «Петербургский метрополитен» подтвердили, что все станции метро в городе работают в обычном режиме.
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ФОТО: РИА Новости/В. Тихомиров
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