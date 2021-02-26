Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде

Взрыв бытового газа произошел в цокольном этаже двенадцатиэтажного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Сообщение о взрыве в многоэтажке поступило экстренным службам в 9.13.

На место происшествия отправилась оперативная группа областного главка МЧС.

В соцсетях сообщается, что ударной волной были задеты припаркованные у дома автомобили. Очевидцы сообщают, что на этом месте находился суши-маркет «Самурай». Дом находится напротив входа в метро.



Информации о пострадавших не поступало. После взрыва начался пожар, сообщает РЕН ТВ. О причинах происшествия также не сообщается.

