Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде
Взрыв бытового газа произошел в цокольном этаже двенадцатиэтажного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
Сообщение о взрыве в многоэтажке поступило экстренным службам в 9.13.
На место происшествия отправилась оперативная группа областного главка МЧС.
В соцсетях сообщается, что ударной волной были задеты припаркованные у дома автомобили. Очевидцы сообщают, что на этом месте находился суши-маркет «Самурай». Дом находится напротив входа в метро.
Информации о пострадавших не поступало. После взрыва начался пожар, сообщает РЕН ТВ. О причинах происшествия также не сообщается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 198 / сут.
Умерли
84 876+446 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+16 102 / сут.
- Алиев: Пашинян привел Армению к разрухе
- Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде
- МИД РФ осудил удар США по Сирии
- Вакцину «Спутник V» одобрили для экстренного применения во Вьетнаме
- Музыкант «Машины времени» избит в центре Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru