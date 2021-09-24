Дети пострадали при распылении газового баллончика в школе в Иркутской области

Уголовное дело по статье «хулиганство» возбудили по факту распыления газового баллончика в школе в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошёл 24 сентября в с. Хомутово Иркутского района. По версии следствия, несколько учащихся 8-го класса почувствовали жжение в носу и горле, а также у них появилась слезоточивость.

Четверо из пострадавших были доставлены в больницу, где их осмотрели врачи. Медики заявили, что жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Ранее в Махачкале после распыления в школе перцового баллончика в больницу попали 19 школьников.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Иркутская ОбластьШколаШкольникиДети
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