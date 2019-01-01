В деталях убийства жены экс-хоккеиста Соколова увидели методы колумбийских наркокартелей
Эксперты, изучившие раны на теле убитой Ирины Соколовой – жены известного питерского хоккеиста – были шокированы, сообщает РИА ФАН. Нанесённые раны напомнили те, что были распространены при убийствах в ходе вооруженного конфликта в Колумбии. Решающий удар наносился ножом жертве в шею, из-за чего этот вид убийства навали «колумбийским галстуком».
По словам источника РИА ФАН, горло было перерезано таким образом, что язык практически выпал наружу. Кроме основной травмы, на ее теле были порезы, которые, вероятно, были нанесены ей в процессе нападения.
«Непонятно, что могло стать причиной такой жестокости. На месте преступления в доме было очень много крови. Смерть женщины наступила от обильной кровопотери, возникшей после нанесения ей колото-резаной раны большого размера в области шеи, а смерть наступила практически мгновенно — шансов на спасение при такой травме у пострадавшей уже не было», - сообщил собеседник агентства.
Сотрудники Следственного комитета продолжают разбираться в деталях жесточайшего преступления, в результате которого погибла супруга известного хоккеиста Максима Соколова.
Ранее НСН сообщила, что 13 июня супруга легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова найдена убитой под Санкт-Петербургом. По предварительной информации, женщина погибла от рук старшего сына Максима. Молодому человеку 18 лет, он играет вратарём за петербургский клуб СКА-1946.
Тело нашли в доме в деревне Романовка.
18 июня старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришёл в сознание. Состояние 18-летнего Максима сохраняется стабильно тяжёлым, он не разговаривает.
Консилиум врачей считает возможным перевести его в другую клинику, однако не видит в этом необходимости. Максим Соколов-младший находится в отделении реанимации больницы во Всеволжске.
Молодой человек госпитализирован накануне после трагедии в коттедже в посёлке Новая Романовка Ленинградской области, где была убита его мать. Сначала в нападении на 45-летнюю женщину подозревали самого Максима, поскольку это утверждал его 15-летний младший брат.
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