В деталях убийства жены экс-хоккеиста Соколова увидели методы колумбийских наркокартелей

«Непонятно, что могло стать причиной такой жестокости. На месте преступления в доме было очень много крови. Смерть женщины наступила от обильной кровопотери, возникшей после нанесения ей колото-резаной раны большого размера в области шеи, а смерть наступила практически мгновенно — шансов на спасение при такой травме у пострадавшей уже не было», - сообщил собеседник агентства.

Сотрудники Следственного комитета продолжают разбираться в деталях жесточайшего преступления, в результате которого погибла супруга известного хоккеиста Максима Соколова.

Ранее НСН сообщила, что 13 июня супруга легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова найдена убитой под Санкт-Петербургом. По предварительной информации, женщина погибла от рук старшего сына Максима. Молодому человеку 18 лет, он играет вратарём за петербургский клуб СКА-1946.

Тело нашли в доме в деревне Романовка.

18 июня старший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова пришёл в сознание. Состояние 18-летнего Максима сохраняется стабильно тяжёлым, он не разговаривает.

Консилиум врачей считает возможным перевести его в другую клинику, однако не видит в этом необходимости. Максим Соколов-младший находится в отделении реанимации больницы во Всеволжске.

Молодой человек госпитализирован накануне после трагедии в коттедже в посёлке Новая Романовка Ленинградской области, где была убита его мать. Сначала в нападении на 45-летнюю женщину подозревали самого Максима, поскольку это утверждал его 15-летний младший брат.











