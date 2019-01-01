Десять людей утонули в автомобиле в Туве

В Республике Тыва погибли десять человек в результате опрокидывания автомобиля при пересечении реки вброд. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

«На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Тыва.

Отмечается, что о происшествии ведомство известил по телефону местный житель в 08:55 утра по местному времени. Он сообщил, что при попытке пересечения реки Шуй опрокинулась машина марки «УАЗ».

Как сообщает Ura.ru, ЧП произошло в Бай-Тайгинском районе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как отмечает RT, они пытаются установить точное количество пострадавших.

Ранее в Республике Тыва зафиксировали самый низкий уровень дохода среди российских регионов. Член Совета Федерации от Республики Людмила Нарусова рассказала НСН о единственном способе исправить ситуацию.

