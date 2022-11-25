Десять человек погибли при пожаре в Китае

Десять человек погибли в результате пожара в жилом доме в китайском городе Урумчи, сообщает ТАСС.

Экстренные службы назвали причину пожара в резиденции посла Алжира в Москве

Еще девять пострадали. Огонь вспыхнул в многоэтажном строении. Возгорание уже потушено.

Жизням пострадавших ничто не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Норильске по Талнахской улице произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены тела двух погибших.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияПожарыКитай
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