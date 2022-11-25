Десять человек погибли при пожаре в Китае
25 ноября 202204:02
Десять человек погибли в результате пожара в жилом доме в китайском городе Урумчи, сообщает ТАСС.
Еще девять пострадали. Огонь вспыхнул в многоэтажном строении. Возгорание уже потушено.
Жизням пострадавших ничто не угрожает. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее в Норильске по Талнахской улице произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены тела двух погибших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru