Депутата Тульской облдумы нашли мертвым на обочине дороги

Тело депутата Тульской областной думы Михаила Грязева обнаружили в автомобиле на обочине дороги, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

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Тело парламентария обнаружили вблизи деревни Стукалово. На место происшествия прибыли сотрудники СК. Ведомство начало доследственную проверку.

По предварительной причине, смерть Грязева не была насильственной. При этом не уточняется, был ли депутат за рулем в момент смерти, отмечает RT.

Ранее депутата городской думы Тобольска Владимира Егорова нашли мертвым под окнами его дома, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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