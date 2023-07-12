Депутат Госдумы подтвердил гибель в Бердянске замкомандующего ЮВО Олега Цокова

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв в эфире программы «60 минут» заявил, что замкомандующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков «геройски погиб» в Бердянске.

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По его словам, Цоков мог не ехать в зону боевых действий из-за ранения.

«Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили, и по сути он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать», - пояснил Гурулёв.

Отметим, что официального подтверждения гибели Цокова или опровержения от Минобороны РФ пока не последовало.

Ранее командир подразделения Апты Алаудинов заявил, что в зоне спецоперации погиб командир отряда спецназа «Ахмат» Евгений Писаренко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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