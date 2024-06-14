Дело возбуждено после возгорания машины начштаба воинской части под Ростовом

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после возгорания автомобиля начштаба, первого заместителя командира одной из воинских частей Ростовской области Вадима Собеского, сообщили в СК РФ.

СМИ: Экс-мэр Купянска Мацегора умер после покушения

Данных о состоянии Собеского в настоящий момент нет. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль выгорел полностью.

Ранее на бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегору совершили покушение в Белгородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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