Дело о теракте на Крымском мосту рассмотрят в закрытом режиме

Уголовное дело о террористическом акте на Крымском мосту будет рассматриваться в закрытом режиме. Такое решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, который 12 февраля начал слушание.

Закрытие заседаний обосновали наличием в деле документов с грифом «секретно». На скамье подсудимых находятся восемь человек. По данным следствия, теракт организовала Служба безопасности Украины под кураторством первого заместителя председателя спецслужбы Василия Малюка.

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Взрывное устройство, изготовленное на территории Украины, было закамуфлировано под груз полиэтиленовой строительной пленки. Участники преступной группы доставили взрывоопасный груз на Крымский мост в грузовике. Причём, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», следствие пришло к выводу, что водитель не знал о преступном замысле.

Взрывное устройство было приведено в действие при движении грузовика по мосту 8 октября 2022 года – на следующие стуки после дня рождения президента РФ Владимира Путина. При взрыве погибли водитель фуры и еще четыре человека.

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ФОТО: РИА Новости / Елена Иванова
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