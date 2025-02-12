Дело о теракте на Крымском мосту рассмотрят в закрытом режиме
Уголовное дело о террористическом акте на Крымском мосту будет рассматриваться в закрытом режиме. Такое решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, который 12 февраля начал слушание.
Закрытие заседаний обосновали наличием в деле документов с грифом «секретно». На скамье подсудимых находятся восемь человек. По данным следствия, теракт организовала Служба безопасности Украины под кураторством первого заместителя председателя спецслужбы Василия Малюка.
Взрывное устройство, изготовленное на территории Украины, было закамуфлировано под груз полиэтиленовой строительной пленки. Участники преступной группы доставили взрывоопасный груз на Крымский мост в грузовике. Причём, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», следствие пришло к выводу, что водитель не знал о преступном замысле.
Взрывное устройство было приведено в действие при движении грузовика по мосту 8 октября 2022 года – на следующие стуки после дня рождения президента РФ Владимира Путина. При взрыве погибли водитель фуры и еще четыре человека.
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