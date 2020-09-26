CNN: Афроамериканец был убит в драке с полицейскими

Отмечается, что 42-летний Курт Рейнхольд скончался на месте происшествия от двух огнестрельных ранений. Полицейские, участвовавшие в инциденте, пытались оказать медицинскую помощь, но с.пасти его не удалось

По данным CNN, после инцидента на следующий день в Сан-Клементе (штат Калифорния) начались протесты. Пять человек были задержаны.

По словам Барнса, инцидент, согласно протоколу, расследуется окружной прокуратурой округа Ориндж, полицейские отправлены в отпуск.

