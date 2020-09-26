CNN: Афроамериканец был убит в драке с полицейскими

Бездомный афроамериканец был смертельно ранен заместителем шерифа округа Ориндж (Калифорния) после того, как попытался выхватить его пистолет из кабуры. Об этом сообщает CNN со ссылкой на шериф округа Дона Барнса.

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Отмечается, что 42-летний Курт Рейнхольд скончался на месте происшествия от двух огнестрельных ранений. Полицейские, участвовавшие в инциденте, пытались оказать медицинскую помощь, но с.пасти его не удалось

По данным CNN, после инцидента на следующий день в Сан-Клементе (штат Калифорния) начались протесты. Пять человек были задержаны.

По словам Барнса, инцидент, согласно протоколу, расследуется окружной прокуратурой округа Ориндж, полицейские отправлены в отпуск.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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