Число жертв наводнения в Приморье выросло до шести

Тела ещё двух погибших в ходе наводнения были обнаружены в Приморском крае, сообщили в прокуратуре региона, передает ТАСС.

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Общее число жертв стихии, таким образом, достигло шести человек. Тело одно из погибших было обнаружено в реке Кулешовка, другого - во дворе дома в Спасске-Дальнем после схода воды.

«Ход и результаты проверок по данным фактам поставлены на контроль», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее уголовное дело возбудили после гибели двух детей во время паводка в Приморье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 25.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПрокуратураПогибшиеНаводнениеПриморье

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