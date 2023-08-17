Число жертв наводнения в Приморье выросло до шести
17 августа 202314:57
Тела ещё двух погибших в ходе наводнения были обнаружены в Приморском крае, сообщили в прокуратуре региона, передает ТАСС.
Общее число жертв стихии, таким образом, достигло шести человек. Тело одно из погибших было обнаружено в реке Кулешовка, другого - во дворе дома в Спасске-Дальнем после схода воды.
«Ход и результаты проверок по данным фактам поставлены на контроль», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее уголовное дело возбудили после гибели двух детей во время паводка в Приморье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru