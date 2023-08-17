Число жертв наводнения в Приморье выросло до шести

Общее число жертв стихии, таким образом, достигло шести человек. Тело одно из погибших было обнаружено в реке Кулешовка, другого - во дворе дома в Спасске-Дальнем после схода воды.

«Ход и результаты проверок по данным фактам поставлены на контроль», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее уголовное дело возбудили после гибели двух детей во время паводка в Приморье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

