Число жертв землетрясения в Турции увеличилось почти до 19 тысяч

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире турецкого телевидения сообщил обновлённые данные по числу погибших и пострадавших в результате землетрясений в стране.

«Роскосмос» показал последствия землетрясения в Турции

«С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 18 991 человек, 75 523 человека пострадали» - заявил он во время выступления в провинции Адыяман.

Ранее в турецком Хатае были обнаружены тела двух граждан России - женщины и ребёнка, которые оказались под завалами дома после разрушительного землетрясения. Поиски остальных членов семьи продолжаются, пишут «Известия».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеЗемлетрясениеТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
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