Число жертв землетрясения в Турции увеличилось почти до 19 тысяч
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире турецкого телевидения сообщил обновлённые данные по числу погибших и пострадавших в результате землетрясений в стране.
«С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 18 991 человек, 75 523 человека пострадали» - заявил он во время выступления в провинции Адыяман.
Ранее в турецком Хатае были обнаружены тела двух граждан России - женщины и ребёнка, которые оказались под завалами дома после разрушительного землетрясения. Поиски остальных членов семьи продолжаются, пишут «Известия».
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