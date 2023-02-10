Число жертв землетрясения в Турции увеличилось почти до 19 тысяч

«С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 18 991 человек, 75 523 человека пострадали» - заявил он во время выступления в провинции Адыяман.

Ранее в турецком Хатае были обнаружены тела двух граждан России - женщины и ребёнка, которые оказались под завалами дома после разрушительного землетрясения. Поиски остальных членов семьи продолжаются, пишут «Известия».