«Роскосмос» показал последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции стали видны из космоса.

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Кадры сделала служба госкорпорации «Роскосмос» в процессе космического мониторинга. Корпорация по запросу МЧС России задействовала все силы средства отечественной космической группировки дистанционного зондирования Земли.

Также были задействованы средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.

Снимки доступны в Telegram-канале «Роскосмоса».

Напомним, число погибших при землетрясениях в Турции составило 17 134 человека. Ранены 70 347 человек.

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