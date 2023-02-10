«Роскосмос» показал последствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции стали видны из космоса.
Кадры сделала служба госкорпорации «Роскосмос» в процессе космического мониторинга. Корпорация по запросу МЧС России задействовала все силы средства отечественной космической группировки дистанционного зондирования Земли.
Также были задействованы средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.
Снимки доступны в Telegram-канале «Роскосмоса».
Напомним, число погибших при землетрясениях в Турции составило 17 134 человека. Ранены 70 347 человек.
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