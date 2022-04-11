Число жертв взрыва газа в Подмосковье возросло до двух

В понедельник в жилом пятиэтажном доме в подмосковном городе произошел взрыв бытового газа. В результате были разрушены внутренние перегородки в двух квартирах на четвертом этаже, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, напоминает телеканал «360». Сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших.

Как уточнили в МЧС, при взрыве пострадали семь человек.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отмечает РЕН ТВ.

