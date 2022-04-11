Число жертв взрыва газа в Подмосковье возросло до двух
Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступине увеличилось до двух, сообщили в МЧС.
В понедельник в жилом пятиэтажном доме в подмосковном городе произошел взрыв бытового газа. В результате были разрушены внутренние перегородки в двух квартирах на четвертом этаже, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, напоминает телеканал «360». Сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших.
Как уточнили в МЧС, при взрыве пострадали семь человек.
После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отмечает РЕН ТВ.
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