Число жертв взрыва газа в Подмосковье возросло до двух

Число погибших при взрыве газа в подмосковном Ступине увеличилось до двух, сообщили в МЧС.

Один человек погиб при взрыве газа в Ступине

В понедельник в жилом пятиэтажном доме в подмосковном городе произошел взрыв бытового газа. В результате были разрушены внутренние перегородки в двух квартирах на четвертом этаже, на четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели, напоминает телеканал «360». Сообщалось об одном погибшем и десяти пострадавших.

Как уточнили в МЧС, при взрыве пострадали семь человек.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: depositphotos.com
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