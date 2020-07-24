Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 800 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 5,8 тысячи, до 800,8 тысячи заболевших. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (645), Свердловской области (248), Ханты-Мансийском АО (196), Нижегородской области (194) и Санкт-Петербурге (181).
За сутки в стране выздоровели ещё 8,4 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в РФ вылечились уже 588,7 тысячи инфицированных.
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Умерли
13 046+154 / сут.
Выздоровели
589 тыс.+8 444 / сут.
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