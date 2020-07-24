Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 800 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России за минувшие сутки увеличилось на 5,8 тысячи, до 800,8 тысячи заболевших. Об этом в пятницу сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве (645), Свердловской области (248), Ханты-Мансийском АО (196), Нижегородской области (194) и Санкт-Петербурге (181).

За сутки в стране выздоровели ещё 8,4 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии в РФ вылечились уже 588,7 тысячи инфицированных.

