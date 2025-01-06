Число правоэкстремистских преступлений в Германии достигло рекорда

Правые экстремисты в 2024 году совершили в Германии рекордное количество преступлений. Об этом сообщило редакционное объединение RND со ссылкой на данные немецкого министерства внутренних дел.

Согласно этому документу, к концу прошлой осени полиция Германии зафиксировала почти 34 тысяч происшествий в сфере «политически мотивированных преступлений правого толка». Это на 17,34 процента больше, чем годом ранее.

Шольц пообещал не щадить подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

При этом только 1136 из таких преступлений были насильственными. Чаще всего фиксировались пропагандистские нарушения и случаи нанесения ущерба имуществу.

RND отметило, что окончательная цифра будет представлена только в мае. Ожидается, что она окажется гораздо выше — в отчете не фигурировали совершенные в декабре преступления.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц пообещал не щадить подозреваемых в подрыве «Северных потоков», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПреступленияПолицияГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры