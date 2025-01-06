Число правоэкстремистских преступлений в Германии достигло рекорда

Правые экстремисты в 2024 году совершили в Германии рекордное количество преступлений. Об этом сообщило редакционное объединение RND со ссылкой на данные немецкого министерства внутренних дел.

Согласно этому документу, к концу прошлой осени полиция Германии зафиксировала почти 34 тысяч происшествий в сфере «политически мотивированных преступлений правого толка». Это на 17,34 процента больше, чем годом ранее.