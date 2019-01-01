Число пострадавших из-за взрывов в Дзержинске увеличилось до 38

Количество человек, которые пострадали впоследствии взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 38 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным представителя федерального министерства, среди 38 пострадавших, четверо находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще 25 человек оценивается, как средней степени тяжести, а у девяти обнаружены легкие травмы. Также уточняется, что погибших в результате происшествия нет.

Также в МЧС сообщили, что среди пострадавших есть и местные жители, которые не являлись работниками завода - взрывной волной были выбиты стекла в некоторых домах.

Уточняется, что число пострадавших может увеличиться, поскольку граждане продолжают обращаться за помощью.

В МЧС сообщили, что на данный момент открытое горение на заводе ликвидировано.

Ранее эксперт-взрывотехник, генерал-майор запаса Виктор Поплавский в интервью НСН заявил, что причина взрыва не связана с производством тротила.

