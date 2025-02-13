Число пострадавших из-за наезда на людей автомобиля в Мюнхене выросло до 28
13 февраля 202516:03
В Мюнхене возросло до 28 число пострадавших от наезда на людей автомобиля, объявил замглавы полиции города Кристиан Хубер, сообщает телеканал Welt.
По его словам, часть из них находится в тяжелом состоянии.
Уже стало известно, что арестован по подозрению в наезде на людей уроженец Афганистана по имени Фархад 2001 года рождения. Он до этого находился под наблюдением полиции за публикацию в соцсетях сообщений исламистского содержания.
Ранее стало известно, что в Мюнхене автомобиль наехал на группу людей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru