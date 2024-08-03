Число погибших в результате теракта на пляже в Сомали возросло до 32

По меньшей мере 32 человек погибли, еще 63 получили ранения в результате подрыва террориста-смертника на пляже у популярного отеля Beach View в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV). Ранее сообщалось о 20 жертвах.

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По данным интернет-портала Garowe, в пятницу вечером террорист-смертник подорвал себя на пляже Лидо в Могадишо. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение.

Агентство SONNA сообщало, что силы безопасности Сомали нейтрализовали пятерых боевиков, причастных к атаке смертника.

Ранее более 50 полицейских получили ранения во время массовых беспорядков в Великобритании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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