Число погибших в результате теракта на пляже в Сомали возросло до 32

По данным интернет-портала Garowe, в пятницу вечером террорист-смертник подорвал себя на пляже Лидо в Могадишо. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение.

Агентство SONNA сообщало, что силы безопасности Сомали нейтрализовали пятерых боевиков, причастных к атаке смертника.

Ранее более 50 полицейских получили ранения во время массовых беспорядков в Великобритании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

