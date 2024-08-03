Число погибших в результате теракта на пляже в Сомали возросло до 32
По меньшей мере 32 человек погибли, еще 63 получили ранения в результате подрыва террориста-смертника на пляже у популярного отеля Beach View в столице Сомали Могадишо, сообщает Национальное телевидение Сомали (SNTV). Ранее сообщалось о 20 жертвах.
По данным интернет-портала Garowe, в пятницу вечером террорист-смертник подорвал себя на пляже Лидо в Могадишо. Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение.
Агентство SONNA сообщало, что силы безопасности Сомали нейтрализовали пятерых боевиков, причастных к атаке смертника.
Ранее более 50 полицейских получили ранения во время массовых беспорядков в Великобритании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
- СМИ: Иран готовит Израилю жесткий ответ на смерть лидера ХАМАС Хании
- Число погибших в результате теракта на пляже в Сомали возросло до 32
- В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС
- Минобороны РФ: Российские средства ПВО сбили ЗРК Patriot и 140 дронов ВСУ
- Кения стала лидером по приросту вакансий у работодателей из России
- Поклонница жирафа Самсона подарила Московскому зоопарку его портрет
- В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу
- Военкор Андрица: ВСУ укрепляют свои дроны плитами
- Глава МОК: Соревнования по триатлону на Олимпиаде являются сенсационными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru